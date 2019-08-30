В смартфоне Mate 30 не будет сервисов Google

Смартфон Mate 30 будет представлен Huawei 18 сентября без сервисов североамериканской компании Google.

Как передает Report, об этом Reuters сообщил знакомый с ситуацией источник.



В Google официально подтвердили информацию об отсутствии сервисов компании в новом смартфоне Huawei. Дело в том, что действие временного разрешения, дающего право китайскому вендору работать на североамериканском рынке до ноября, не распространяется на производство мобильных устройств.



Ничто не мешает Huawei использовать в новом смартфоне программную платформу Android, имеющую открытый код. Правда, в этом случае в нем все равно не будет таких сервисов, как Gmail, Google Play и др.



В Huawei по этому поводу отметили, что компания рассчитывает продолжать пользоваться экосистемой Google с разрешения американских властей. Если такого разрешения предоставлено не будет, то Huawei начнет развивать собственную программную платформу. Дату официального релиза Mate 30 в компании предпочли не называть.



Компании из США могут работать с Huawei только после получения специальной лицензии. Они уже успели подать в Минторговли свыше 130 заявок, однако ни одна из них до настоящего времени удовлетворена так и не была. Подавала ли компания Google такую заявку, неизвестно.