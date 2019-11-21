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Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои публикации

Twitter разрешил пользователям скрывать ответы на свои публикации

Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, приняла решение разрешить своим пользователям скрывать ответы на свои публикации. 

Как передает Report со ссылкой на на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в официальном блоге компании.

Новые меры, отметили в Twitter, были приняты с целью сделать разговоры между пользователями социальной сети более комфортными и безопасными. "Для того, чтобы предоставить больше контроля над разговорами, которые начинают [пользователи], мы протестировали функцию, позволяющую скрывать отклики на твиты, - говорится в тексте. - Мы пришли к выводу, что обновление станет новым полезным способом для регулирования разговоров".

Все зарегистрированные в социальной сети Twitter смогут воспользоваться новой функцией. Отмечается, что скрытые ответы будут помечаться серой иконкой, нажав на которую пользователи смогут увидеть содержание и ответить на "засекреченные" отклики. "Таким образом [пользователи] будут лучше контролировать свои разговоры, однако люди по-прежнему смогут видеть весь разговор полностью".

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