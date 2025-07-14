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Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса

Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса
Милли Меджлис
14 июля 2025 г. 12:55
Завершилась внеочередная сессия Милли Меджлиса

В Баку состоялось заключительное пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса 2025 года.

Как сообщает Report, итоги работы на заседании подвела спикер парламента Сахиба Гафарова.

Она напомнила, что внеочередная сессия началась 3 июня. За это время проведено семь заседаний, на которых принято 45 законов и решений, два конституционных закона и ратифицировано пять международных соглашений.

По словам Гафаровой, парламент продолжил работу над совершенствованием законодательной базы внутренней и внешней политики страны. Спикер поблагодарила депутатов за проделанную работу и объявила сессию закрытой.

В завершение заседания прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatıb

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