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Завтра в Азербайджане ожидается 40-градусная жара

Завтра в Азербайджане ожидается 40-градусная жара Завтра в Азербайджане ожидается 40-градусная жара
Экология
14 июля 2025 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидается 40-градусная жара

15 июля в Азербайджане осадков не ожидается, температура достигнет 40 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем 34-38° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, грозы, град. Местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 36-40° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 26-31° тепла.

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