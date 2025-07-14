ГЭЦ: Большинство абитуриентов с высокими результатами дети преподавателей

ГЭЦ: Большинство абитуриентов с высокими результатами дети преподавателей

Подавляющее большинство абитуриентов, демонстрирующих высокие результаты на вступительных экзаменах, дети педагогов.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном научно-статистическому анализу результатов вступительных экзаменов в бакалавриат на 2024/2025 учебный год.

Аббасзаде отметила, что согласно статистическим данным, по меньшей мере один из родителей большинства успешных абитуриентов преподаватели. В основном эти родители - учителя математики, добавила она.