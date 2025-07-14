Чистая прибыль Международного банка Азербайджана снизилась почти на 10%

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) завершило первое полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 155,472 млн манатов.

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) завершило первое полугодие текущего года с чистой прибылью в размере 155,472 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне доходы МБА составили 730,673 млн манатов (на 25,2% больше в годовом сравнении), расходы - 466,17 млн манатов (на 45,9% больше), отчисления в специальные резервы - 74,032 млн манатов (на 22,6% больше), а выплаты по налогу на прибыль - 35 млн манатов (на 11,6% больше).

На 1 июля этого года активы МБА составили 14 млрд 47,023 млн манатов, что на 5,9% больше в годовом сравнении. Из них 6 млрд 93,496 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 13,5%.

В отчетном периоде обязательства МБА увеличились на 5,3% - до 12 млрд 43,881 млн манатов, в том числе депозитный портфель уменьшился на 1,8%, составив 9 млрд 68,19 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 10,1% - до 2 млрд 3,142 млн манатов.

Напомним, что МБА был создан в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 281,271 млн манатов. 88,54% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,64% - Государственной службе по вопросам имущества, 0,22% - небанковской кредитной организации (НБКО) "Аграркредит", а 7,6% - физическим и юридическим лицам.