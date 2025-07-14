Житель Ходжалы: Желаю соотечественникам испытать радость возвращения в Иреван, Гёйчу и Зангезур

Житель Ходжалы: Желаю соотечественникам испытать радость возвращения в Иреван, Гёйчу и Зангезур

Житель села Ханйурду Ходжалинского района Мирза Джаббаров рад возвращению на родную землю спустя 33 года.

В беседе с корреспондентом карабахского бюро Report Джаббаров отметил, что покинул вместе семьей родное село в 1992 году.

"Сегодня мы возвращаемся. Нашей радости нет предела. Я хочу, чтобы все наши соотечественники, ставшие вынужденными переселенцами, вернулись на свои земли. Желаю всем в скором времени испытать радость возвращения в Иреван, Гёйчу и Зангезур", - сказал он.

Напомним, что сегодня на первом этапе в село Ханйурду Ходжалинского района переселены 33 семьи - 122 человека, а в село Тязябиня - 28 семей - 125 человек.