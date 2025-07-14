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Парламент Азербайджана утвердил изменения в Земельный кодекс и закон "О рыболовстве"

Парламент Азербайджана утвердил изменения в Земельный кодекс и закон "О рыболовстве" Парламент Азербайджана утвердил изменения в Земельный кодекс и закон "О рыболовстве", касающиеся категории земель, используемых для аквакультурных хозяйств.
АПК
14 июля 2025 г. 12:55
Парламент Азербайджана утвердил изменения в Земельный кодекс и закон О рыболовстве

Парламент Азербайджана утвердил изменения в Земельный кодекс и закон "О рыболовстве", касающиеся категории земель, используемых для аквакультурных хозяйств.

Как сообщает Report, поправки были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, уточняются нормы, регулирующие правовой статус земель, на которых размещаются хозяйства по выращиванию рыбы и других водных биоресурсов.

Напомним, что указом президента Азербайджана от 28 сентября 2024 года были утверждены "Правила отнесения земель к категориям и их перевода из одной категории в другую". В соответствии с пунктом 1.9 указанных правил, изменение категории земель, используемых для аквакультурных хозяйств, не требуется.

Отметим, что аквакультура охватывает деятельность по разведению, выращиванию и содержанию рыб и других водных биоресурсов, в том числе редких и исчезающих видов, с целью их воспроизводства и получения товарной продукции.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis akvakultura torpaqlarının kateqoriyasına dair normalar dəqiqləşdirilməsini qəbul edib

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