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МИД Ирана заявил об отсутствии договоренностей о возобновлении переговоров с США

МИД Ирана заявил об отсутствии договоренностей о возобновлении переговоров с США Иран и США пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерной сделке.
Другие страны
14 июля 2025 г. 12:41

Иран и США пока не достигли договоренности о месте и времени проведения нового раунда переговоров по ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"По этом вопросу пока не определено ни даты, ни времени, ни места", - сказал он на еженедельном брифинге.

По словам дипломата, Иран "не вернется за стол переговоров", пока "не убедится в плодотворности дипломатических усилий и переговорного процесса".

С апреля 2025 года Иран и США вели непрямые переговоры при посредничестве Омана для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. После нескольких попыток достичь нового соглашения консультации оказались под угрозой срыва из-за разногласий по вопросу обогащения урана. Шестой раунд переговоров делегаций двух стран был запланирован на 15 июня в Маскате, однако после атаки Израиля на Иран консультации были отменены.

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