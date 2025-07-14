Пашинян в 6-й раз за три года пригласил Макрона в Армению

Пашинян в 6-й раз за три года пригласил Макрона в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Армению, в шестой раз за три года.

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