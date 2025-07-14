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Пашинян в 6-й раз за три года пригласил Макрона в Армению

Пашинян в 6-й раз за три года пригласил Макрона в Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Армению, в шестой раз за три года.
В регионе
14 июля 2025 г. 12:35
Пашинян в 6-й раз за три года пригласил Макрона в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Армению, в шестой раз за три года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании Пашиняна по случаю Дня взятия Бастилии, национального праздника Франции.

"С большим ожиданием жду возможности принять вас в Армении в этом году с государственным визитом", - сказано в послании.

Пашинян отметил, что тесный политический диалог на высоком уровне и эффективное сотрудничество благодаря "твердой устремленности" Макрона сегодня "переросли в стратегическое партнерство".

"Мы также высоко ценим продолжающуюся важную поддержку дружественной Франции и ваши личные усилия, направленные на установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - говорится в послании.

Первый визит президента Франции в Армению был в октябре 2018 года. В 2023 году армянская пресса писала, что Макрон приедет 21 сентября, на День независимости Армении. Но визит сорвался.

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