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Полиция Сербии задержала четырех участников протестов в ночь на понедельник

Полиция Сербии задержала четырех участников протестов в ночь на понедельник Полиция Сербии задержала четырех человек на протестах в ночь на понедельник, возбуждены два уголовных дела.
Другие страны
14 июля 2025 г. 12:52
Полиция Сербии задержала четырех участников протестов в ночь на понедельник

Полиция Сербии задержала четырех человек на протестах в ночь на понедельник, возбуждены два уголовных дела.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

"Сотрудники МВД в течение прошедшей ночи проверили документы у 263 человек. Четверо были доставлены в отделения. Поданы заявления о четырех административных правонарушениях, в отношении двух лиц - об уголовном преступлении. Все препятствия для транспорта на территории Сербии и Белграда устранены, дороги свободны", - говорится в сообщении ведомства.

Крупный протест студентов и сторонников оппозиции в ночь на понедельник прошел в городе Ужице на западе Сербии, демонстранты требовали освободить арестованных ранее единомышленников за перекрытие трассы.

Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента.

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