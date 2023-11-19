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SpaceX вывела на орбиту еще более 20 спутников Starlink

SpaceX вывела на орбиту еще более 20 спутников Starlink Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космической станции во Флориде (США).
ИКТ
19 ноября 2023 г. 07:57
SpaceX вывела на орбиту еще более 20 спутников Starlink

Ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космической станции во Флориде (США).

Как передает Report, ракета SpaceX Falcon 9 стартовала с космической станции во Флориде. 23 спутника Starlink были развернуты на низкой околоземной орбите примерно через 65,5 минут после старта.

Первая ступень ракеты-носителя вернулась на Землю для вертикальной посадки примерно через 8,5 минут после запуска. Согласно описанию миссии, это был 11-й запуск и посадка первой ступени этой ракеты.

Запуск стал первой из двух запланированных миссий Starlink в эти выходные. SpaceX также намерен отправить 22 широкополосных спутника с калифорнийской космической базы Ванденберг в воскресенье 19 ноября.

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