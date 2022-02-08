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Сельджук Байрактар: Планируем создать новое предприятие в Азербайджане

Сельджук Байрактар: Планируем создать новое предприятие в Азербайджане "Помимо эксплуатации и обслуживания дронов и беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Азербайджане, мы планируем создать предприятие для разработки высоких технологий, необходимых для производства БПЛА, и расширения области применения искусственн
ИКТ
8 февраля 2022 г. 16:37
Сельджук Байрактар: Планируем создать новое предприятие в Азербайджане

"Помимо эксплуатации и обслуживания дронов и беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Азербайджане, мы планируем создать предприятие для разработки высоких технологий, необходимых для производства БПЛА, и расширения области применения искусственного интеллекта".

Как сообщает Report, об этом сказал технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар.

Байрактар отметил, что для этого они сотрудничают с двумя госструктурами Азербайджана: "Мы намерены работать в технопарке, созданном совместно Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и ASAN хidmət. Надеюсь, что это будет реализовано в скором времени. В то же время мы стремимся создать учреждения для поддержки технологических инициатив. Турецкий технологический фонд совместно с ASAN хidmət планирует открытие первого ДНК-центра в Азербайджане. Рядом с ним будет создан Научный центр".

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Версия на английском языке Selcuk Bayraktar: "We’re planning to build a new plant in Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Səlcuq Bayraqdar: “Azərbaycanda yeni müəssisə qurmağı planlaşdırırıq”

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