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Самед Баширли: Технологическое развитие и человеческий капитал должны развиваться параллельно

Самед Баширли: Технологическое развитие и человеческий капитал должны развиваться параллельно Технологическое развитие должно идти параллельно с уровнем и навыками человеческого капитала.
ИКТ
10 февраля 2025 г. 13:16
Самед Баширли: Технологическое развитие и человеческий капитал должны развиваться параллельно

Технологическое развитие должно идти параллельно с уровнем и навыками человеческого капитала.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в Баку на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка "Доклад о мировом развитии" (WDR) за 2024 год.

По его словам, наличие технологий не является обязательным условием для повышения производительности:

"Мы часто сталкиваемся с критикой, что нефтяные доходы в основном используются для развития инфраструктуры. Однако внедрение технологий без инвестиций в развитие инфраструктуры и человеческие ресурсы не приведет к технологическому прогрессу. В этом контексте приобретение технологий из других стран и их внедрение в нашей стране способствуют развитию промышленных зон и ненефтегазового сектора в целом".

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Версия на азербайджанском языке Səməd Bəşirli: "Texnoloji inkişaf və insan kapitalı paralel irəliləməlidir”

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