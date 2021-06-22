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На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Google

На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Google На смартфонах с операционной системой Android возникли проблемы в работе приложения Google.
ИКТ
22 июня 2021 г. 11:29
На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Google

На смартфонах с операционной системой Android возникли проблемы в работе приложения Google.

Как сообщает Report, с проблемой столкнулись пользователи смартфонов Android, проживающие как в Азербайджане, так и в других странах.

Многие пользователи написали о проблеме в Twitter и поделились фотографиями сообщения, которое появляется на экране телефона.

Предположительно, проблема в работе Google на Android-смартфонах была вызвана последним обновлением.

Компания Google пока не сделала официального заявления по этому поводу.

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Версия на азербайджанском языке “Android” smartfonlarında “Google” tətbiqinin işində problem yaranıb

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