На смартфонах Android возникли проблемы с приложением Google

На смартфонах с операционной системой Android возникли проблемы в работе приложения Google.
Как сообщает Report, с проблемой столкнулись пользователи смартфонов Android, проживающие как в Азербайджане, так и в других странах.
Многие пользователи написали о проблеме в Twitter и поделились фотографиями сообщения, которое появляется на экране телефона.
Предположительно, проблема в работе Google на Android-смартфонах была вызвана последним обновлением.
Компания Google пока не сделала официального заявления по этому поводу.