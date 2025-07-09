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Премьер Армении отправляется с рабочим визитом в ОАЭ

Премьер Армении отправляется с рабочим визитом в ОАЭ Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 июля отправляется с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
В регионе
9 июля 2025 г. 12:10
Премьер Армении отправляется с рабочим визитом в ОАЭ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 июля отправляется с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

"Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном. 10 июля, в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в Абу-Даби состоится двусторонняя встреча между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - отметила она.

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Версия на английском языке Armenian PM to meet with UAE President in Abu Dhabi
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan BƏƏ-yə işgüzar səfərə gedir

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