Премьер Армении отправляется с рабочим визитом в ОАЭ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 июля отправляется с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 июля отправляется с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

"Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном. 10 июля, в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в Абу-Даби состоится двусторонняя встреча между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", - отметила она.