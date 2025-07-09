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Шерзод Султанов: Узбекистан нацелен на развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

Шерзод Султанов: Узбекистан нацелен на развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма Узбекистан активно развивает сотрудничество с тюркоязычными государствами в различных сферах, включая туризм, особое внимание уделяется укреплению связей с Азербайджаном.
Туризм
9 июля 2025 г. 17:30
Шерзод Султанов: Узбекистан нацелен на развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

Узбекистан активно развивает сотрудничество с тюркоязычными государствами в различных сферах, включая туризм, особое внимание уделяется укреплению связей с Азербайджаном.

Об этом турецкому бюро Report заявил маркетолог Министерства туризма Узбекистана Шерзод Султанов.

Он подчеркнул, что кухни Азербайджана и Узбекистана имеют много общего, и обе страны славятся своими кулинарными традициями во всем мире:

"Кухня играет ключевую роль в туризме. Кроме того, Азербайджан и Узбекистан имеют общие черты, связанные с богатой историей и культурным наследием. В прошлом году мы провели масштабные мероприятия по продвижению нашего туристического потенциала в мире. Представители Азербайджана, включая СМИ, приняли в них активное участие".

Султанов добавил, что в 2027 году один из городов Узбекистана будет избран туристической столицей тюркского мира. По его словам, данное предложение прозвучало на 10-м заседании министров культуры и туризма стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркоязычных государств в Анкаре.

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Версия на английском языке Official: Uzbekistan making efforts for co-op with Azerbaijan in tourism
Версия на азербайджанском языке Nazirlik nümayəndəsi: Özbəkistan turizm sahəsində Azərbaycanla işbirliyi üçün cəhdlər edir

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