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Министр: Турция в этом году приняла более миллиона туристов из тюркских стран

Министр: Турция в этом году приняла более миллиона туристов из тюркских стран Турция за первые пять месяцев 2025 года приняла более 1 миллиона туристов из тюркских государств.
В регионе
9 июля 2025 г. 17:05
Министр: Турция в этом году приняла более миллиона туристов из тюркских стран

Турция за первые пять месяцев 2025 года приняла более 1 миллиона туристов из тюркских государств.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил на 10-м заседании министров культуры и туризма стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Турецкий министр поблагодарил граждан из братских стран за проявленный интерес к его стране.

Эрсой подчеркнул, что Турция демонстрирует растущие показатели в сфере туризма и в прошлом году приняла 56,7 млн туристов.

"Согласно майскому выпуску Барометра мирового туризма 2025 года, Турция с показателем 56,7 млн иностранных посетителей стала 4-й страной в мире по количеству принятых туристов в 2024 году", - добавил министр.

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Версия на английском языке Minister: Türkiye receives over 1M tourists from Turkic states
Версия на азербайджанском языке Nazir: Türkiyə bu il Türk dövlətlərindən 1 milyondan çox turist qəbul edib

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