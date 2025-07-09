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Еврокомиссар: Все жертвы агрессии РФ против Украины должны получить компенсацию

Еврокомиссар: Все жертвы агрессии РФ против Украины должны получить компенсацию Все жертвы международно-противоправных действий России в Украине или против нее должны получить компенсацию.
Другие страны
9 июля 2025 г. 17:27
Еврокомиссар: Все жертвы агрессии РФ против Украины должны получить компенсацию

Все жертвы международно-противоправных действий России в Украине или против нее должны получить компенсацию.

Как передает Report, об этом говорится в меморандуме, касающегося прав человека в Украине, опубликованном еврокомиссаром по правам человека Майклом О'Флаэрти на сайте Офиса СЕ.

"Этот важный принцип должен руководить любыми разговорами о мире, чтобы все жертвы были уверены в получении возмещения в будущем", - сказано в документе.

Он приветствует прогресс в создании Реестра убытков, в который уже поступило почти 20,3 тыс. исков, и рекомендует предоставить достаточную поддержку для рассмотрения остальных категорий исков.

Комиссар отмечает обеспокоенность тем, что Реестр получает только заявления, касающиеся событий, произошедших после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

"Нельзя игнорировать тот факт, что агрессия России против Украины началась в 2014 году, что привело к появлению бесчисленного количества жертв серьезных нарушений прав человека, которые не получили возмещения. В этом отношении комиссар призывает государства-члены Совета Европы обеспечить, чтобы все жертвы агрессии России с 2014 года могли получить компенсацию", - говорится в меморандуме.

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