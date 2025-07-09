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Папа Римский предложил принять в Ватикане переговоры РФ и Украины

Папа Римский предложил принять в Ватикане переговоры РФ и Украины Папа Римский в очередной раз предложил организовать в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.
Другие страны
9 июля 2025 г. 17:06
Папа Римский предложил принять в Ватикане переговоры РФ и Украины

Папа Римский в очередной раз предложил организовать в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Ватикана, опубликованном по итогам встречи Льва XIV с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится с визитом в Италии.

"Понтифик снова подчеркнул готовность принять в Ватикане представителей России и Украины для переговоров", - сообщили в пресс-службе.

В ходе встречи Папа Римский "обсудил продолжающийся конфликт и важность срочного поиска вариантов справедливого и долговременного мирного урегулирования".

Кроме того, в документе указывается, что на встрече "была подчеркнута важность диалога для того, чтобы положить конец боевым действиям".

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