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Интернет-провайдер AzDataCom переходит на систему предоплаты

Интернет-провайдер AzDataCom переходит на систему предоплаты Из-за внедрения режима карантина в связи с пандемией COVID-19 школы и вузы перешли на дистанционное обучение, большинство рабочих мест функционируют онлайн
ИКТ
25 декабря 2020 г. 14:24
Интернет-провайдер AzDataCom переходит на систему предоплаты

Из-за внедрения режима карантина в связи с пандемией COVID-19 школы и вузы перешли на дистанционное обучение, большинство рабочих мест функционируют онлайн. Это, в свою очередь, резко повысило спрос на интернет-услуги. Кроме того, возникла необходимость обеспечения устойчивости и альтернативности инфраструктуры на высоком уровне. В связи с ростом спроса на интернет-услуги Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) осуществляет комплексные работы по улучшению качества услуг интернет-инфраструктуры страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Провайдер AzDataCom, оператором которого является Информационно-вычислительный центра МТСВТ, предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет (ADSL) во всех городских и районных центрах страны.

Сеть Azdatacom с 1 января 2021 года переходит на систему предварительной платы. Впредь учет оплаты используемого абонентом интернета будет вестись по принципу "ежедневного расчета". Так, 30 календарных дней после даты оплаты будут считаться крайним сроком для оплаты следующего месяца.

Пользователи могут произвести ежемесячную абонентскую оплату посредством сайта smartpay.az, в филиалах ООО "Азерпочт", а также при помощи платежных терминалов. За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр 157.

Отметим, что сеть Azdatacom с целью повышения удовлетворенности клиентов с учетом интересов пользователей постоянно совершенствуется. Принимая во внимание требования периода пандемии, для пользователей создана возможность осуществления оплаты в онлайн-форме, не выходя из дома. Перейдя по этой ссылке, можно произвести предоплату и получить ежемесячный интернет-пакет.

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Версия на азербайджанском языке “AzDataCom” internet provayderi “öncədən ödəmə” sisteminə keçir

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