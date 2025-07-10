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Премьер-министр Азербайджана встретился с министром юстиции Пакистана

Премьер-министр Азербайджана встретился с министром юстиции Пакистана Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с федеральным министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром.
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 18:17
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром юстиции Пакистана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с федеральным министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром.

Как сообщили Report в Кабмине, на встрече было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между двумя странами основано на многолетней дружбе и братстве.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних отношений во всех сферах.

Была дана высокая оценка сотрудничеству между судебно-правовыми системами Азербайджана и Пакистана, в частности между министерствами юстиции в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в области юстиции и других направлениях, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov pakistanlı nazirlə məhkəmə-hüquq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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