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Микаил Джаббаров: Соглашение между Азербайджаном и ОАЭ - важный этап в стратегических отношениях

Микаил Джаббаров: Соглашение между Азербайджаном и ОАЭ - важный этап в стратегических отношениях Микаил Джаббаров: Соглашение между Азербайджаном и ОАЭ - важный этап в стратегических отношениях
Бизнес
10 июля 2025 г. 18:03
Микаил Джаббаров: Соглашение между Азербайджаном и ОАЭ - важный этап в стратегических отношениях

"Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов", подписанное в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, является важным этапом в стратегических отношениях между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

"Подписание данного соглашения, предусматривающего дальнейшее укрепление экономического сотрудничества и либерализацию торговли, создает важную основу для развития устойчивой, наукоемкой и инновационной экономики, отвечающей будущим вызовам. Этот документ откроет новые возможности для увеличения инвестиций между нашими странами, развития промышленности, торговли, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, финансов, туризма, логистики, строительства и других секторов, а также будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между деловыми кругами", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan-BƏƏ sazişi strateji əlaqələrdə mühüm mərhələdir"

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