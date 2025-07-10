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В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет

В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет 17:48 В Кешикчидаге обнаружен курган возрастом 3800 лет.
Наука и образование
10 июля 2025 г. 18:35
В Азербайджане обнаружен курган возрастом 3800 лет

В Кешикчидаге обнаружен курган возрастом 3800 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный историко-культурный заповедник «Кешикчидаг», курган был найден в ходе научно-археологических раскопок на территории, известной среди местных жителей как "Йовшанлыдере", расположенной на Джейранчельской равнине. Исследования проводились совместно Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и Институтом археологии и антропологии НАНА.

Согласно информации, экспедицией руководил ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, доктор философии по истории, доцент Шамиль Наджафов.

В кургане среднего бронзового периода диаметром 28 м и высотой 2 м, где был похоронен военачальник, обнаружены ценные артефакты. Погребальная камера размером 2×6 м и глубиной 3 м была разделена на три части: место для скелета человека и его снаряжения, место для глиняных сосудов и пустое помещение.

В руке полусогнутого военачальника ростом более 2 метров нашли четырехгранный бронзовый наконечник копья, бронзовое украшение на лодыжке, бусы и орудия труда из обсидиана, а также 12 инкрустированных и богато орнаментированных глиняных кувшинов. Каждый кувшин украшен сложными точечными чеканными и штампованными узорами.

В верхнем слое кургана, под 0,5 метра земляного покрова, обнаружены 14 противоположно расположенных камней-галтанов весом около 1 тонны каждый (ширина - 0,6 м, длина - 2 м), а также каменный идол в форме быка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKeşikçidağda 3800 il yaşı olan döyüşçü kurqanı aşkarlanıb

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