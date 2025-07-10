Министр внешней торговли: Азербайджан является ключевым партнером ОАЭ на Южном Кавказе

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Министры и высокопоставленные чиновники правительства ОАЭ приветствовали подписание Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) с Азербайджаном, считают данный документ еще одним стратегическим шагом вперед на пути к созданию интегрированной сети экономических партнеров по всему миру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на арабские СМИ.

Министр внешней торговли Тани бин Ахмед Аль Зейуди, в частности, отметил, что Азербайджан является ключевым партнером ОАЭ в Кавказском регионе. По его словам, в 2024 году двусторонняя ненефтяная торговля выросла на 36,2% - до $2,24 млрд.

Глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама заявил, что соглашение станет важным инструментом для укрепления финансовой стабильности, развития банковского сотрудничества и продвижения финтех-решений между двумя странами.

Исполняющий обязанности генерального директора таможенной и пограничной службы Ахмед Абдулла бин Лахедж Аль Фаласи подчеркнул, что CEPA поможет оптимизировать таможенные процедуры и укрепить двусторонние цепочки поставок.

Министр энергетики и инфраструктуры Сухейль бин Мохаммед Аль Мазруи отметил значимость соглашения для реализации совместных проектов в области возобновляемой энергетики, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику.

Министр экономики Абдулла бин Тук Аль Марри указал на потенциал CEPA для роста двусторонней торговли, снижения таможенных барьеров и оказания содействия азербайджанскому бизнесу для доступа в Африку, Азию и Европу.

Министр инвестиций Мохаммед Хассан Аль-Сувейди со своей стороны отметил, что ОАЭ уже являются крупнейшим инвестором среди арабских стран в Азербайджан с инвестициями свыше $1 млрд. По его мнению, CEPA "откроет новые возможности для сотрудничества в сфере логистики, энергетики, промышленности и инфраструктуры".

Напомним, что 9 июля в Абу-Даби в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиев и президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна было подписано Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA).