Члены международного клуба путешественников MTP начали тур по Карабаху и Восточному Зангезуру

Сегодня начался визит международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур.

Сегодня начался визит международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур.

Как передает корреспондент Report , в состав делегации входят путешественники из 15 стран.

Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.

В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.

Отметим, что за последние четыре года международные путешественники посещали Карабах и Восточный Зангезур 13 раз, визиты организуются при содействии крупнейших мировых туристических клубов.