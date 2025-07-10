Члены международного клуба путешественников MTP начали тур по Карабаху и Восточному Зангезуру

Сегодня начался визит международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в Карабах и Восточный Зангезур.
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Группу возглавляет основатель клуба, американский путешественник Чарльз Вили.
В течение трех дней участники планируют проехать по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кяльбаджар - Лачын - Зангилан - Джебраил.
Цель визита - ознакомление с восстановленными после оккупации территориями, а также ходом масштабных строительных работ, активно ведущихся в регионе.
Отметим, что за последние четыре года международные путешественники посещали Карабах и Восточный Зангезур 13 раз, визиты организуются при содействии крупнейших мировых туристических клубов.