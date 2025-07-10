Елизавета Макей: Карабах демонстрирует стремительное развитие

Карабах восхищает путешественников со всего мира.

Карабахский регион Азербайджана восхищает путешественников со всего мира.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявила путешественница из Беларуси Елизавета Макей, находящаяся в городе Агдам.

"Сегодня мы находимся в Карабахском регионе, и он действительно поражает масштабами восстановительных работ. Развитие экономики, инфраструктуры, архитектуры и природные ландшафты производят сильное впечатление", - сказала она.

По ее словам, участники международного тура единодушны во мнении, что Карабах демонстрирует стремительное развитие.

"С каждым годом развитие Карабаха набирает обороты. Это видно невооруженным глазом, и все, что здесь происходит, вызывает искреннее восхищение", - отметила путешественница.

Она отметила, что рада за Азербайджан и пожелала региону процветания.