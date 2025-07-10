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Елизавета Макей: Карабах демонстрирует стремительное развитие

Елизавета Макей: Карабах демонстрирует стремительное развитие Карабах восхищает путешественников со всего мира.
Карабах
10 июля 2025 г. 17:59
Елизавета Макей: Карабах демонстрирует стремительное развитие

Карабахский регион Азербайджана восхищает путешественников со всего мира.

Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявила путешественница из Беларуси Елизавета Макей, находящаяся в городе Агдам.

"Сегодня мы находимся в Карабахском регионе, и он действительно поражает масштабами восстановительных работ. Развитие экономики, инфраструктуры, архитектуры и природные ландшафты производят сильное впечатление", - сказала она.

По ее словам, участники международного тура единодушны во мнении, что Карабах демонстрирует стремительное развитие.

"С каждым годом развитие Карабаха набирает обороты. Это видно невооруженным глазом, и все, что здесь происходит, вызывает искреннее восхищение", - отметила путешественница.

Она отметила, что рада за Азербайджан и пожелала региону процветания.

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Версия на азербайджанском языке Yelizaveta Makey: Qarabağ dünyanın hər yerindən gələn səyahətçiləri heyran edir

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