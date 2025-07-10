Елизавета Макей: Карабах демонстрирует стремительное развитие

Карабахский регион Азербайджана восхищает путешественников со всего мира.
Как передает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявила путешественница из Беларуси Елизавета Макей, находящаяся в городе Агдам.
"Сегодня мы находимся в Карабахском регионе, и он действительно поражает масштабами восстановительных работ. Развитие экономики, инфраструктуры, архитектуры и природные ландшафты производят сильное впечатление", - сказала она.
По ее словам, участники международного тура единодушны во мнении, что Карабах демонстрирует стремительное развитие.
"С каждым годом развитие Карабаха набирает обороты. Это видно невооруженным глазом, и все, что здесь происходит, вызывает искреннее восхищение", - отметила путешественница.
Она отметила, что рада за Азербайджан и пожелала региону процветания.