Срок домашнего ареста главы Гагаузии продлили еще на 30 дней

Районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении еще на 30 дней домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокуроров о продлении еще на 30 дней домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней с 13 июля", - зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Адвокат Гуцул Натальи Байрам заявила о том, что оспорит это решение в Апелляционной палате. Она считает, что на судью оказывали давление. Байрам объяснила, что во время заседания судье вручили письмо от главы Службы информации и безопасности. "В письме никакой конкретики. Однако мы расцениваем это как попытку оказать давление на решение судьи. С какой целью прокурор принес это письмо? Чтобы запугать. Запугали", - отметила юрист.

После этого в суде приступили к рассмотрению запроса об отводе судьи, однако Байрам заявила, что ни она, ни прокурор не формулировали подобных требований. Они решили, что судья самостоятельно заявил о самоотводе, однако рассматривавший этот вопрос судья Константин Домаскин отказал в отводе Чобану. Это было представлено как отказ на требование адвокатов.