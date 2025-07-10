На заводе в российском городе Волжском при разгерметизации трубы погиб рабочий, еще четверо получили ожоги

На металлургическом предприятии города Волжского Волгоградской области РФ произошел серьезный инцидент.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, во время ремонтных работ в цехе из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.
В результате происшествия один работник погиб на месте, еще четверо получили ожоги и были госпитализированы. По данным Следственного комитета, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, включая криминалистов регионального управления СК. Следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии.