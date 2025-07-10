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Азербайджанские дипломаты провели специальную сессию в Карабахском университете 

Азербайджанские дипломаты провели специальную сессию в Карабахском университете  В Карабахском университете в Ханкенди в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы состоялась специальная сессия на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты, возможности и вызовы".
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 17:37
Азербайджанские дипломаты провели специальную сессию в Карабахском университете 

В Карабахском университете в Ханкенди в рамках IX совещания руководителей органов дипломатической службы состоялась специальная сессия на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты, возможности и вызовы".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, участники сессии сначала ознакомились с ходом реставрационных и строительных работ в городе Ханкенди, а также с условиями, созданными в Карабахском университете.

Далее, на церемонии открытия сессии выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

В выступлениях отмечалась важность исторического решения Президента Азербайджана о создании Карабахского университета, рассказывалось о текущих работах и созданных условиях в вузе, а также о восстановительных и реконструкционных мероприятиях в Ханкенди в целом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan diplomatları Qarabağ Universitetində xüsusi sessiya keçirib - YENİLƏNİB

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