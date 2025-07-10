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Гюнай Эфендиева: Книга о Западном Азербайджане важна в контексте сохранения национального достояния

Гюнай Эфендиева: Книга о Западном Азербайджане важна в контексте сохранения национального достояния Вопрос Западного Азербайджана является одним из основных приоритетов государственной политики.
Внутренняя политика
10 июля 2025 г. 17:54
Гюнай Эфендиева: Книга о Западном Азербайджане важна в контексте сохранения национального достояния

Вопрос Западного Азербайджана является одним из основных приоритетов государственной политики.

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя Комитета по культуре Гюнай Эфендиева на презентации первого тома книги "Наследие Западного Азербайджана", организованной совместно Исполнительной властью Пираллахинского района и Общиной Западного Азербайджана.

По ее словам, изучение и документирование материально‑духовного наследия соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана, служит научному подтверждению корней народа на этих землях.

"На протяжении веков на этих территориях были возведены многочисленные мечети, мавзолеи, кладбища и другие религиозно‑исторические памятники, ярко отражающие культуру, созданную азербайджанским народом. Большая их часть была разрушена в результате армянской оккупации, многие стерты с лица земли. Сегодня мы выполняем священную миссию по восстановлению этого наследия, документированию истории и передачи ее следующим поколениям. Мы должны сохранить наше культурное достояние", - сказала Эфендиева.

Депутат отметила, что презентуемая книга имеет большое научное и идеологическое значение с позиции отражения реалий Западного Азербайджана, системного сбора и сохранения национального достояния.

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Версия на азербайджанском языке Günay Əfəndiyeva: Qərbi Azərbaycan irsini bərpa etmək və gələcək nəsillərə ötürmək qarşıya məqsəd qoyulub

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