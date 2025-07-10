Успешно завершены совместные учения "Тарлан-2025" Азербайджана и Казахстана

Завершились совместные летно-тактические учения "Тарлан-2025", проведенные в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Завершились совместные летно-тактические учения "Тарлан-2025", проведенные в нашей стране с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщили Report в Министерстве обороны, задачи, поставленные в рамках учений, были с точностью выполнены военнослужащими обеих стран.

В соответствии с утвержденным планом, участники поэтапно выполнили мероприятия, действуя во взаимодействии, и продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и профессионализма.

В ходе учений осуществлялись полеты тактических и оперативных беспилотных летательных аппаратов. С применением мини-БПЛА, выдвинутых в назначенные районы, была собрана подробная разведывательная информация о ранее выявленных целях, после чего эти цели были нейтрализованы оперативно-тактическими БПЛА.

Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение военнослужащие Азербайджана и Казахстана, особо отличившиеся в ходе совместных летно-тактических учений "Тарлан-2025", были награждены медалями "За заслуги в области военного сотрудничества" и ценными подарками, участникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.