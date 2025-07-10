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Азербайджан и Пакистан укрепляют правовое сотрудничество

Азербайджан и Пакистан укрепляют правовое сотрудничество 18:23
Внешняя политика
10 июля 2025 г. 18:49
Азербайджан и Пакистан укрепляют правовое сотрудничество

Делегация во главе с министром права и юстиции Пакистана Азамом Назиром Тараром находится с визитом в Баку для укрепления правовых связей с Азербайджаном.

Как сообщили Report в Министерстве юстиции, в рамках визита делегация почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложив венок к его могиле. Затем были посещены Аллея шехидов, Парк Победы и Монумент Победы, где была почтена память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи министра юстиции Фарида Ахмедова с пакистанским коллегой отмечен высокий уровень сотрудничества между двумя странами в правовой сфере, а также успешное развитие отношений в политической, экономической, торговой и других областях.

Стороны подчеркнули важность "Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджана и Министерством права и юстиции Пакистана", подписанного во время государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан в июле 2024 года.

Для реализации меморандума стороны подписали "Программу сотрудничества", которая не является международным договором. В рамках программы планируется организация тренингов по цифровой юстиции, применению искусственного интеллекта в правосудии, проведению научных исследований в правовой сфере, а также развитие образования, обучение, разработка законодательства, сотрудничество в области альтернативного разрешения споров и другие актуальные направления.

Также достигнута договоренность о разработке Плана действий для реализации "Программы сотрудничества".

"Во время встречи подчеркнули стратегическое значение партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, отметили, что взаимные визиты и контакты способствуют развитию сотрудничества в правовой сфере. Кроме того, стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества и другие вопросы взаимного интереса,, - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоLegal cooperation between Azerbaijan and Pakistan to be expanded
Версия на азербайджанском языке ФотоƏdliyyə naziri Fərid Əhmədov pakistanlı həmkarı ilə görüşüb

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