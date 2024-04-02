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Фариз Джафаров: IT HUB Azerbaijan принес пользу около 100 молодым людям из регионов

Фариз Джафаров: IT HUB Azerbaijan принес пользу около 100 молодым людям из регионов В рамках проекта IT HUB Azerbaijan около 100 молодых людей из регионов Азербайджана получили возможность развить свои навыки.
ИКТ
2 апреля 2024 г. 15:39
Фариз Джафаров: IT HUB Azerbaijan принес пользу около 100 молодым людям из регионов

В рамках проекта IT HUB Azerbaijan около 100 молодых людей из регионов Азербайджана получили возможность развить свои навыки.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на церемонии закрытия проекта.

“В рамках проекта международные эксперты из компании EPAM Systems провели бесплатные тренинги для молодежи в возрасте 19-30 лет в регионах Азербайджана, включая города Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Мингячевир, Ширван и Нахчыванскую Автономную Республику. В частности тренинги проводились по 7 различным специальностям", - сказал Джафаров.

Напомним, что проект IT HUB Azerbaijan стартовал 7 февраля прошлого года в сотрудничестве с 4SİM, Европейским банком реконструкции и развития и предприятием StrategEast. Целью проекта было оказать поддержку процессам повышения знаний и навыков молодежи в области информационных технологий, привлечь инвестиции в эту сферу, создать новые рабочие места и карьерные возможности в регионах страны.

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Версия на английском языке Fariz Jafarov: Nearly 100 young people benefited from IT Hub Azerbaijan’s project
Версия на азербайджанском языке Fariz Cəfərov: "İT Hub Azərbaycan" layihəsindən 100-ə yaxın gənc yararlanıb"

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