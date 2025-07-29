Казахстан договорился о возобновлении поставок угля в ЕС

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Казахстан и ЕС по итогам переговоров договорились о возобновлении поставок угля в Евросоюз через российские порты.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минторговли Казахстана, в рамках 18-го пакета санкций ЕС внесен поправки, предусматривающие снятие запрета на сделки с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля.

"Данное исключение применяется при соблюдении следующих условий - уголь должен иметь происхождение исключительно из Республики Казахстан. Кроме этого, право собственности на груз должно принадлежать не резидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры. Порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки – без закупки или производства товара на ее территории", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным Минторговли, в 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму $419,2 млн, в 2023 году — 6,1 млн тонн на $382 млн, в 2024 году — 5,2 млн тонн на $312,5 млн.

В январе–мае 2025 года экспорт составил 1,6 млн тонн на $82,9 млн, или 38,5% от общего объема экспорта угля.