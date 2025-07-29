Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,4%, до 1,9697 маната, а курс 100 российских рублей упал на 2,7%, до 2,08 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9697
|
100 российских рублей
|
2,0800
|
1 австралийский доллар
|
1,1088
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0075
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1221
|
1 чешская крона
|
0,0801
|
1 китайский юань
|
0,2369
|
1 датская крона
|
0,2639
|
1 грузинский лари
|
0,6286
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0196
|
1 британский фунт
|
2,2692
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1768
|
1 швейцарский франк
|
2,1152
|
1 израильский шекель
|
0,5066
|
1 канадский доллар
|
1,2379
|
1 кувейтский динар
|
5,5676
|
100 казахстанских тенге
|
0,3134
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4957
|
1 молдавский лей
|
0,1000
|
1 норвежская крона
|
0,1666
|
100 узбекских сомов
|
0,0135
|
100 пакистанских рупий
|
0,6003
|
1 польский злотый
|
0,4624
|
1 румынский лей
|
0,3883
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3213
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3225
|
1 Турецкая лира
|
0,0419
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1459
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0146
|
Золото
|
5638,1945
|
Серебро
|
64,7960
|
Платина
|
2384,5220
|
Палладий
|
2086,9710