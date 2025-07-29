Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,4%, до 1,9697 маната, а курс 100 российских рублей упал на 2,7%, до 2,08 маната.