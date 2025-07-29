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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 июля 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,4%, до 1,9697 маната, а курс 100 российских рублей упал на 2,7%, до 2,08 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9697

100 российских рублей

2,0800

1 австралийский доллар

1,1088

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0075

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1221

1 чешская крона

0,0801

1 китайский юань

0,2369

1 датская крона

0,2639

1 грузинский лари

0,6286

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0196

1 британский фунт

2,2692

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1768

1 швейцарский франк

2,1152

1 израильский шекель

0,5066

1 канадский доллар

1,2379

1 кувейтский динар

5,5676

100 казахстанских тенге

0,3134

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4957

1 молдавский лей

0,1000

1 норвежская крона

0,1666

100 узбекских сомов

0,0135

100 пакистанских рупий

0,6003

1 польский злотый

0,4624

1 румынский лей

0,3883

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3213

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3225

1 Турецкая лира

0,0419

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1459

1 Новозеландский доллар

1,0146

Золото

5638,1945

Серебро

64,7960

Платина

2384,5220

Палладий

2086,9710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2025)

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