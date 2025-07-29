Эльчин Гасанов: Мое детство не прошло в Агдаме, но я счастлив, что мои дети вырастут на родной земле

Мое детство не прошло в Агдаме.

Мое детство не прошло в Агдаме.

Об этом в интервью Report сказал житель села Хыдырлы Агдамского района Эльчин Гасанов.

Он отметил, что его отец стал шехидом в боях за территориальную целостность Азербайджана:

"Мой отец Ширвани Гасанов стал шехидом в 1992 году, в Первой Карабахской войне. Когда я покидал Агдам, мне было 3 года.

Я очень рад, что возвращаюсь на родину. Моё детство не прошло в Агдаме. Иншаллах, мои дети вырастут там. У меня два сына: одному 8 лет, другому — 6. Пусть их детство пройдёт в селе Хыдырлы".

Э. Гасанов выразил удовлетворение условиями, созданными для жителей в Агдаме:

"После освобождения Агдама я побывал там, осмотрелся. Увидел все новые дома. Спасибо всем — созданы отличные условия. Большое спасибо нашему Президенту. Пусть всевышний помилует наших шехидов и дарует здоровья ветеранам. Всё это стало возможным благодаря им. Хвала всевышнему, я очень рад".

Отметим, что в село Хыдырлы Агдамского района был отправлен караван переселенцев. В родные места вернулись ещё 60 семей (236 человек).

Вернувшиеся жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.