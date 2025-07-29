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В Испании ликвидировали крупную молодежную банду

В Испании ликвидировали крупную молодежную банду Испанские правоохранительные органы ликвидировали в Мадриде одну из самых опасных и жестоких молодежных банд страны.
Другие страны
29 июля 2025 г. 08:16
В Испании ликвидировали крупную молодежную банду

Испанские правоохранительные органы ликвидировали в Мадриде одну из самых опасных и жестоких молодежных банд страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Речь идет о банде "4 Chorros", которая, в свою очередь, является частью группировки Dominican Don't Play (DDP). Бандиты проживали в столичном районе Карабанчель и действовали на территории автономного сообщества Мадрид.

Полицейские задержали 11 человек. Они подозреваются в нападениях, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия, участии в преступной организации. Полицейская операция против "4 Chorros" началась в январе, после того как бандиты напали на улице на мужчину, сначала открыв по нему стрельбу, а затем нанеся ему мачете несколько ударов по голове и рукам.

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