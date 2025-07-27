Китай успешно запустил группу аппаратов для спутникового интернета SatNet

КНР осуществила успешный запуск группы низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet.

КНР осуществила успешный запуск группы низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен в 18:03 по пекинскому времени (14:03 по Баку) при помощи ракеты-носителя CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй") с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). Для ракеты серии "Чанчжэн" это 585-й запуск.

Модифицированная двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Ракета разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (500 км) порядка 6,5 т полезного груза. В отличие от CZ-6, она имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй (3,35 м). Это 29-я миссия для носителей указанного типа и 6-я в текущем году.