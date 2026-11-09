Совет ЕС продлил на два года мандат военной миссии по Украине

Совет Европейского союза продлил на два года, до 15 ноября 2028 года, мандат Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), выделив на ее деятельность почти 300 млн евро.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на заявление Совета.

Решение, согласно информации, принято по итогам стратегического пересмотра деятельности миссии.

В рамках обновленного мандата миссия EUMAM Ukraine получит возможность находиться непосредственно на территории Украины для координации своей деятельности с украинскими военными и международными партнерами.

Изменения направлены на дальнейшую адаптацию европейской программы подготовки к потребностям украинской армии. Особое внимание будет уделяться анализу боевого опыта и укреплению системы военной подготовки.

Миссия продолжит тесное взаимодействие с международными партнерами, включая США, Великобританию, Канаду и Норвегию, а также с Коалицией желающих. Кроме того, EUMAM будет сотрудничать с НАТО по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и подготовки военнослужащих (NSATU).

Миссия EUMAM Ukraine является одним из ключевых инструментов военной поддержки Украины со стороны ЕС. С момента создания миссии в октябре 2022 года по запросу Украины подготовку в ее рамках прошли более 100 тыс. украинских военнослужащих.