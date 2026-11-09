Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости

Секретная служба США приняла дополнительные меры безопасности в Белом доме после дорожного-транспортного происшествия и попытки проникновения на охраняемую территорию в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post.

По имеющимся данным, автомобиль выехал на тротуар возле парка Лафайет, расположенного к северу от Белого дома, и врезался в дорожный знак. После происшествия водитель вступил в конфликт с сотрудниками Секретной службы и Национальной гвардии, после чего был задержан. Информации о пострадавших не поступало.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Примерно тогда же другой мужчина попытался перелезть через заграждение в двух кварталах от президентской резиденции. Его также задержали.

После произошедшего доступ в Белый дом временно ограничили, а находившихся поблизости журналистов перевели внутрь здания.

Связаны ли два происшествия между собой, пока неизвестно. В момент инцидентов президент США Дональд Трамп находился в Белом доме.