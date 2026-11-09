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    Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 21:56
    Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости

    Секретная служба США приняла дополнительные меры безопасности в Белом доме после дорожного-транспортного происшествия и попытки проникновения на охраняемую территорию в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Post.

    По имеющимся данным, автомобиль выехал на тротуар возле парка Лафайет, расположенного к северу от Белого дома, и врезался в дорожный знак. После происшествия водитель вступил в конфликт с сотрудниками Секретной службы и Национальной гвардии, после чего был задержан. Информации о пострадавших не поступало.

    Инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Примерно тогда же другой мужчина попытался перелезть через заграждение в двух кварталах от президентской резиденции. Его также задержали.

    После произошедшего доступ в Белый дом временно ограничили, а находившихся поблизости журналистов перевели внутрь здания.

    Связаны ли два происшествия между собой, пока неизвестно. В момент инцидентов президент США Дональд Трамп находился в Белом доме.

    Ağ Evdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib
    US Secret Service tightens White House security after two nearby incidents
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