На COP31 представили доклад, подготовленный в соавторстве с Азербайджаном

На 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецкой Анталье представили глобальный доклад "Беленская миссия – 1,5°C", подготовленный Азербайджаном, Бразилией, Турцией и Австралией.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении представительства Азербайджана по вопросам климата.

Основная цель доклада - оказать поддержку реализации климатических обязательств стран и национальных планов адаптации для удержания глобального потепления в пределах 1,5°C в рамках Парижского соглашения.

Документ подготовлен в рамках сотрудничества Азербайджана, Бразилии, Турции и Австралии на основании мандата, предоставленного председательствам COP29, COP30 и COP31 во время проведения COP30 в Бразилии в прошлом году.

В рамках подготовки доклада в течение 2026 года были проведены широкие консультации с государствами, международными организациями, частным сектором и другими заинтересованными сторонами. Эти обсуждения прошли в различных городах мира, в том числе в Баку и Шамахы. Кроме того, были рассмотрены 148 письменных представлений, поступивших от различных стран и организаций.

В докладе отражены решения по сокращению выбросов парниковых газов, повышению устойчивости к последствиям изменения климата и созданию новых экономических возможностей в сферах энергетики, промышленности, сельского и лесного хозяйств, океанов, здравоохранения и градостроительства.

Официальная презентация документа состоится 16 ноября на мероприятии высокого уровня, которое пройдет в Анталье в рамках COP31.