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    ЕС намерен укрепить цифровую связь между Европой, Южным Кавказом и ЦА

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 22:24
    ЕС намерен укрепить цифровую связь между Европой, Южным Кавказом и ЦА

    Европейский союз намерен укрепить защищенную цифровую инфраструктуру между Европой и Центральной Азией через Черноморский регион, Южный Кавказ и Турцию, привлекая до 623 млн евро инвестиций и технической помощи в рамках региональной инициативы по цифровой связанности.

    Как передает Report, об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

    В Кишиневе 9 ноября прошло первое заседание Платформы высокого уровня по цифровой связанности, указано в сообщении.

    Инициатива предусматривает развитие надежной цифровой инфраструктуры, включая 5G, спутниковую связь, искусственный интеллект и центры обработки данных. Проекты направлены на развитие защищенной наземной и спутниковой связи, а также другой необходимой инфраструктуры вдоль Среднего коридора.

    В заседании приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, премьер-министр Молдовы Василе Тофан, министры по цифровой трансформации и представители стран ЕС, Черноморского региона, Турции, Южного Кавказа и Центральной Азии, международных финансовых институтов и частного сектора.

    Платформа цифровой связанности, запущенная в июне 2026 года, является частью повестки ЕС по развитию транспортных, энергетических и цифровых связей с Центральной Азией через Южный Кавказ и Черноморский регион.

    ЕС рассчитывает, что развитие Среднего коридора позволит диверсифицировать транспортные маршруты, утроить торговые потоки и существенно сократить время грузовых перевозок к 2030 году.

    Следующее заседание платформы, посвященное энергетической связанности, запланировано на 2027 год. А второе министерское заседание по вопросам региональной безопасности и связанности состоится в Брюсселе 16 ноября.

    Европейский союз (ЕС) Цифровая безопасность Центральная Азия Южный Кавказ Черноморский регион Средний коридор
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