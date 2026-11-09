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    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе

    Катар на следующей неделе станет площадкой для встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи.

    Как передает Report со ссылкой на Clash Report, об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын на конференции в Анкаре.

    По его словам, предстоящая встреча в Дохе может стать важной возможностью для достижения прорыва в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

    Калын также сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в субботу призвал его воздержаться от новых ударов по Ирану. По оценке главы турецкой разведки, американская военная операция может привести к новому витку регионального противостояния.

    Он добавил, что Турция и другие региональные посредники продвигаются в согласовании плана урегулирования, состоящего из семи пунктов. Предполагается, что Иран получит смягчение санкций и доступ к своим замороженным активам в обмен на обязательство не разрабатывать ядерное оружие, сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и последующее открытие Ормузского пролива.

    Калын подчеркнул, что сейчас стороны прежде всего пытаются согласовать последовательность шагов по реализации договоренностей. По его словам, если соглашение удастся заключить в ближайшие дни, новых американских ударов по Ирану можно будет избежать. В противном случае атаки могут возобновиться в течение нескольких дней.

    Вместе с тем источник, знакомый с позицией Тегерана, выразил сомнения в перспективах достижения соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран ожидает новой эскалации и готов нанести ответные удары по американским военным базам в регионе и за его пределами.

    Ибрагим Калын Джей Ди Вэнс Мохсен Резаи Переговоры между США и Ираном Катар
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək
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