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    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 18:32
    ABŞ-nin vitse-prezidenti gələn həftə İran rəsmisi ilə görüşəcək

    Qətər ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens və İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai arasında görüşə ev sahibliyi edəcək.

    "Report" "Clash Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın Ankarada keçirilən konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Dohada planlaşdırılan görüş Vaşinqton və Tehran arasında danışıqlarda ciddi irəliləyiş əldə etmək üçün mühüm fürsət ola bilər.

    İ.Kalın, həmçinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın şənbə günü ABŞ Prezidenti Donald Trampla telefon danışığı zamanı onu İrana qarşı yeni zərbələr endirməkdən çəkinməyə çağırdığını bildirib. Türkiyə kəşfiyyatının rəhbərinin qiymətləndirməsinə görə, ABŞ-nin hərbi əməliyyatı regionda qarşıdurmanın yeni mərhələsinə səbəb ola bilər.

    O əlavə edib ki, Türkiyə və digər regional vasitəçilər münaqişənin nizamlanması üzrə yeddi bənddən ibarət planın razılaşdırılması istiqamətində irəliləyiş əldə edirlər.

    Plana əsasən, İran nüvə silahı hazırlamamaq öhdəliyi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi (BAEA) ilə əməkdaşlıq və sonradan Hörmüz boğazını açmaq müqabilində sanksiyaların yumşaldılmasına və dondurulmuş vəsaitlərinə çıxış əldə edə bilər.

    İ.Kalın vurğulayıb ki, hazırda tərəflər əsasən razılaşmaların icrası üzrə addımların ardıcıllığını müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə razılaşma əldə olunarsa, ABŞ-nin İrana yeni zərbələr endirməsinin qarşısını almaq mümkün olacaq. Əks halda, hücumlar bir neçə gün ərzində yenidən başlaya bilər.

    Bununla yanaşı, İranın mövqeyi ilə tanış olan mənbə Vaşinqtonla razılaşma əldə olunacağına şübhə ilə yanaşıb. Onun sözlərinə görə, Tehran yeni eskalasiyanı gözləyir və regionda, eləcə də onun hüdudlarından kənarda yerləşən ABŞ hərbi bazalarına cavab zərbələri endirməyə hazırlaşır.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası
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