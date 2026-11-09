Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники

Французские спецслужбы установили, что за недавними кибератаками на холодильные установки европейских супермаркетов стоит Иран.

Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на осведомленные источники.

" Я могу подтвердить, что ответственность за это нападение несет Корпус стражей исламской революции Ирана. Это нападение беспрецедентного масштаба...", - заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он сообщил, что в связи с этим посол Ирана в Париже вызван в МИД Франции. Ему был выражен решительный протест "против этого крайне серьезного акта". " Мы введем санкции на европейском уровне против всех, кто несет ответственность за это нападение", - добавил Барро.

Напомним, что атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. Там 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. Позже об атаках на холодильники сообщила Италия.