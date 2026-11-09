Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 21:43
    Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники

    Французские спецслужбы установили, что за недавними кибератаками на холодильные установки европейских супермаркетов стоит Иран.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на осведомленные источники.

    " Я могу подтвердить, что ответственность за это нападение несет Корпус стражей исламской революции Ирана. Это нападение беспрецедентного масштаба...", - заявил в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Он сообщил, что в связи с этим посол Ирана в Париже вызван в МИД Франции. Ему был выражен решительный протест "против этого крайне серьезного акта". " Мы введем санкции на европейском уровне против всех, кто несет ответственность за это нападение", - добавил Барро.

    Напомним, что атаки на установленные в супермаркетах холодильники начались с Франции. Там 11–12 октября хакеры удаленно изменили настройки охлаждающих установок примерно в 700 супермаркетах. В ночь на 2 ноября кибератаке подверглись десятки супермаркетов Германии, Швеции, Бельгии и Финляндии. Позже об атаках на холодильники сообщила Италия.

    Fransa soyuduculara kiberhücumların arxasında İranın dayandığını açıqlayıb
    France accuses Iran of orchestrating cyberattacks on European supermarkets
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    22:26
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    22:24
    ЕС намерен укрепить цифровую связь между Европой, Южным Кавказом и ЦА
    Другие страны
    22:17
    Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ
    Другие страны
    22:08
    На COP31 представили доклад, подготовленный в соавторстве с Азербайджаном
    Экология
    21:56
    Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости
    Другие страны
    21:43
    Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники
    Другие страны
    21:41
    В Иране опровергли информацию о встрече Вэнса и Резаи в Катаре - Обновлено
    Другие страны
    21:30
    Совет ЕС продлил на два года мандат военной миссии по Украине
    Другие страны
    21:24
    В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей
    В регионе
    Лента новостей