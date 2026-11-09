Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 22:26
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана

    День Победы Азербайджана отметили в Люксембурге культурными мероприятиями и масштабной информационной кампанией.

    Как сообщает Report, они были организованы Ассоциацией дружбы Азербайджан - Люксембург LuxAz при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС.

    В рамках информационной кампании на 91 цифровом экране в деловых центрах и офисных зданиях Люксембурга демонстрировались видеоматериалы, посвященные Азербайджану и Дню Победы.

    В центре LuxAz в столице герцогства прошло праздничное мероприятие с участием представителей азербайджанской общины, посольства и местной общественности.

    В ходе выступлений отмечалась историческое значение победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Выступающие говорили о важности бережного отношения к памяти погибших на войне, сохранения национальной идентичности, языка и культурного наследия среди азербайджанцев, проживающих за рубежом.

    В рамках культурной программы студентка Королевской консерватории Брюсселя, пианистка Мадина Ахундова исполнила произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Вагифа Мустафазаде, Гара Гараева и др.

    Гитарист Васиф Джавадлы представил музыкальные композиции "Сары гялин", "Ватан яхшыдыр" и "Хесретинден".

    Участники мероприятия также провели онлайн-встречу с ветераном Отечественной войны Амином Мусаевым, который поделился воспоминаниями о боевых действиях.

    Гостям был продемонстрирован короткометражный художественный фильм Torpağı sanı yaşayasan, посвященный Отечественной войне.

    Программа включала также викторину по истории Азербайджана, Карабаха и города Шуша.

    Мероприятие было направлено не только на празднование знаменательного события, но и на популяризацию истории и культуры Азербайджана в Люксембурге, укрепление единства азербайджанской общины и развитие культурных связей между двумя странами, указали в LuxAz.

    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    LuxAz 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Люксембург
    44 filmi
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