В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана

День Победы Азербайджана отметили в Люксембурге культурными мероприятиями и масштабной информационной кампанией.

Как сообщает Report, они были организованы Ассоциацией дружбы Азербайджан - Люксембург LuxAz при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС.

В рамках информационной кампании на 91 цифровом экране в деловых центрах и офисных зданиях Люксембурга демонстрировались видеоматериалы, посвященные Азербайджану и Дню Победы.

В центре LuxAz в столице герцогства прошло праздничное мероприятие с участием представителей азербайджанской общины, посольства и местной общественности.

В ходе выступлений отмечалась историческое значение победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Выступающие говорили о важности бережного отношения к памяти погибших на войне, сохранения национальной идентичности, языка и культурного наследия среди азербайджанцев, проживающих за рубежом.

В рамках культурной программы студентка Королевской консерватории Брюсселя, пианистка Мадина Ахундова исполнила произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Вагифа Мустафазаде, Гара Гараева и др.

Гитарист Васиф Джавадлы представил музыкальные композиции "Сары гялин", "Ватан яхшыдыр" и "Хесретинден".

Участники мероприятия также провели онлайн-встречу с ветераном Отечественной войны Амином Мусаевым, который поделился воспоминаниями о боевых действиях.

Гостям был продемонстрирован короткометражный художественный фильм Torpağı sanı yaşayasan, посвященный Отечественной войне.

Программа включала также викторину по истории Азербайджана, Карабаха и города Шуша.

Мероприятие было направлено не только на празднование знаменательного события, но и на популяризацию истории и культуры Азербайджана в Люксембурге, укрепление единства азербайджанской общины и развитие культурных связей между двумя странами, указали в LuxAz.