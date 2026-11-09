В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
- 09 ноября, 2026
- 22:26
Будьте в курсе главных новостей!
День Победы Азербайджана отметили в Люксембурге культурными мероприятиями и масштабной информационной кампанией.
Как сообщает Report, они были организованы Ассоциацией дружбы Азербайджан - Люксембург LuxAz при поддержке посольства Азербайджана в Бельгии, Люксембурге и ЕС.
В рамках информационной кампании на 91 цифровом экране в деловых центрах и офисных зданиях Люксембурга демонстрировались видеоматериалы, посвященные Азербайджану и Дню Победы.
В центре LuxAz в столице герцогства прошло праздничное мероприятие с участием представителей азербайджанской общины, посольства и местной общественности.
В ходе выступлений отмечалась историческое значение победы в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Выступающие говорили о важности бережного отношения к памяти погибших на войне, сохранения национальной идентичности, языка и культурного наследия среди азербайджанцев, проживающих за рубежом.
В рамках культурной программы студентка Королевской консерватории Брюсселя, пианистка Мадина Ахундова исполнила произведения азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Вагифа Мустафазаде, Гара Гараева и др.
Гитарист Васиф Джавадлы представил музыкальные композиции "Сары гялин", "Ватан яхшыдыр" и "Хесретинден".
Участники мероприятия также провели онлайн-встречу с ветераном Отечественной войны Амином Мусаевым, который поделился воспоминаниями о боевых действиях.
Гостям был продемонстрирован короткометражный художественный фильм Torpağı sanı yaşayasan, посвященный Отечественной войне.
Программа включала также викторину по истории Азербайджана, Карабаха и города Шуша.
Мероприятие было направлено не только на празднование знаменательного события, но и на популяризацию истории и культуры Азербайджана в Люксембурге, укрепление единства азербайджанской общины и развитие культурных связей между двумя странами, указали в LuxAz.