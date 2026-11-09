İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 22:56
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub

    Lüksemburqda Azərbaycanın Zəfər Günü mədəni tədbirlər və informasiya kampaniyası ilə qeyd olunub.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirlər Azərbaycanın Belçika, Lüksemburq və Avropa İttifaqındakı səfirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan-Lüksemburq Dostluq Assosiasiyası (LuxAz) tərəfindən təşkil edilib.

    Kampaniya çərçivəsində ölkənin biznes mərkəzləri və ofis binalarındakı 91 rəqəmsal ekranda Zəfər Gününə həsr olunmuş videoçarxlar nümayiş etdirilib.

    Paytaxt Lüksemburqda keçirilən tədbirdə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış Qələbənin tarixi əhəmiyyəti vurğulanıb, Azərbaycanın mədəni irsinin xaricdə tanıdılmasının vacibliyi qeyd olunub.

    Mədəni proqramda pianoçu Mədinə Axundova Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, gitara ifaçısı Vasif Cavadlı isə "Sarı gəlin", "Vətən yaxşıdır" və "Həsrətindən" kompozisiyalarını ifa edib.

    İştirakçılar Vətən müharibəsi veteranı Amin Musayevlə onlayn görüş keçirib, "Torpağı sanı yaşayasan" filminə baxıb, Azərbaycanın, Qarabağın və Şuşanın tarixinə dair viktorinada iştirak ediblər.

    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburqda Zəfər Günü qeyd olunub
    Lüksemburq 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Foto
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    Foto
    Series of events to mark Azerbaijan's Victory Day held in Luxembourg
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:41
    Britaniyalı yazıçı 81 yaşında Buker mükafatına layiq görülüb
    Digər ölkələr
    03:23
    UFC rəhbəri Trampın mətbuat katibi olmaq təklifini rədd edib
    Digər ölkələr
    02:40
    İran ABŞ-ı danışıqlarla bağlı saxta xəbərlər yaymaqda ittiham edib
    Region
    02:26
    KXDR Hərbi Dəniz Qüvvələrini yeni sürətli torpedalarla təchiz edəcək
    Digər ölkələr
    01:57
    Tramp İranla münaqişənin tezliklə başa çatacağını bildirsə də, yeni zərbələri istisna etməyib
    Digər ölkələr
    01:53
    "Al Arabiya" ABŞ və İran arasında mümkün razılaşmanın detallarını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    01:34
    Tramp: Rusiya və Ukrayna Əbu-Dabi danışıqlarında irəliləyişə nail ola bilər
    Digər ölkələr
    01:01
    Pentaqon kosmosu döyüş əməliyyatları məkanı hesab edir
    Digər ölkələr
    00:39
    Konqresə Pentaqon rəhbərinin impiçmenti ilə bağlı qətnamə təqdim edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti