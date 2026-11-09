Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ

Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут поехать в Россию для встречи с ее руководством после переговоров в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.

По его словам, посланники США могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби.