Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ
Другие страны
- 09 ноября, 2026
- 22:17
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Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут поехать в Россию для встречи с ее руководством после переговоров в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.
По его словам, посланники США могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби.
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