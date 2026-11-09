Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 22:17
    Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ

    Спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут поехать в Россию для встречи с ее руководством после переговоров в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США.

    По его словам, посланники США могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным в РФ после переговоров в Абу-Даби.

    Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Путин Российско-украинский конфликт
    Trampın xüsusi nümayəndələri Əbu-Dabidən Moskvaya gedə bilərlər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    22:26
    В Люксембурге проведена серия мероприятий по случаю День Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    22:24
    ЕС намерен укрепить цифровую связь между Европой, Южным Кавказом и ЦА
    Другие страны
    22:17
    Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ
    Другие страны
    22:08
    На COP31 представили доклад, подготовленный в соавторстве с Азербайджаном
    Экология
    21:56
    Секретная служба США усилила охрану Белого дома после двух инцидентов поблизости
    Другие страны
    21:43
    Франция возложила на Иран ответственность за кибератаки на европейские холодильники
    Другие страны
    21:41
    В Иране опровергли информацию о встрече Вэнса и Резаи в Катаре - Обновлено
    Другие страны
    21:30
    Совет ЕС продлил на два года мандат военной миссии по Украине
    Другие страны
    21:24
    В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей
    В регионе
    Лента новостей