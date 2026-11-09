Trampın xüsusi nümayəndələri Əbu-Dabidən Moskvaya gedə bilərlər
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2026
- 22:30
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ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndələri Stiv Uitkoff və Cared Kuşner Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Əbu-Dabidə keçiriləcək danışıqlardan sonra Rusiya rəhbərliyi ilə görüşmək üçün bu ölkəyə səfər edə bilərlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ABŞ rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ABŞ nümayəndələri Əbu-Dabidəki danışıqlardan sonra Rusiyada Prezident Vladimir Putinlə görüşə bilərlər.
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